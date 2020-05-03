В Испании за сутки умерло 164 человека

По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Данный показатель стал самым низким с 18 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 264. Число инфицированных выросло за 24 часа на 838 - это минимальный показатель за последние недели. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи тестов ПЦР (полимеразной цепной реакции), достигло 217 466. Выздоровели 118 902 пациента, этот показатель за день вырос на 1 654.