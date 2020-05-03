В столичном регионе Франции ограничат использование транспорта после снятия изоляции

Власти столичного региона Франции Иль-де-Франс намерены серьезно ограничить использование общественного транспорта после снятия режима самоизоляции. Об этом заявила глава региона Валери Пекресс в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, необходимо резко сократить количество пассажиров, а также обеспечить сохранение между ними дистанции. "Автобус, который вмещает 60 пассажиров, будет перевозить теперь лишь 20 человек, - пояснила она. - Состав метро на 700 мест будет перевозить не более 180. Пригородная электричка на 2 500 мест - только 800. Чтобы распределить пассажиров, мы также попросили у операторов транспорта нарисовать разметку для стоящих людей, а также ограничить доступ на смежные сидения".

Кроме того, как указала Пекресс, сотрудники транспорта намерены раздавать на вокзалах и крупных станциях одноразовые хирургические маски. "У нас есть возможность раздавать эти маски в течение первых трех недель с начала снятия ограничительных мер", - сказала она. Также, продолжила глава региона, на станциях будут установлены диспенсеры со спиртовым раствором, такой же раствор в небольшой таре можно будет купить в кассах или вендинговых автоматах на станциях вместе с масками.

Однако, подчеркнула Пекресс, чтобы избежать распространения заражения, в первую очередь необходимо обеспечить условиями уделенной работы максимального числа сотрудников. По ее словам, власти хотят, чтобы в первую неделю после снятия ограничений 100% работников выполняли свои обязанности дистанционно, на второй неделе эта цифра должна составлять 90%, а летом - 80%. Кроме того, чиновница высказалась за введение специального сертификата, которым работодатель будет подтверждать необходимость использования своим сотрудником общественного транспорта в конкретный период времени.

Предполагается, что при отсутствии уважительной причины пассажиров не будут пускать в транспорт. Любое нарушение, указала глава региона, должно караться штрафом в 135 евро.

О мерах властей

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменение графика общественного транспорта, передвижения без пропуска в пределах регионов.

По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24,7 тыс. человек. Число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет около 131 тыс.