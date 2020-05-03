В России за неделю больше 50 тыс. человек заразились коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло примерно на две трети и достигло 134,7 тыс. Темпы роста за последние семь дней составили в среднем 7,5% против 9,5% на прошлой неделе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье федеральный оперативный штаб сообщил о 10 633 новых инфицированных - это самый большой показатель с начала вспышки заболевания в стране. Ровно неделю назад он составлял 6 361.

Тем не менее скорость распространения коронавируса снижается: за семь дней число заразившихся возросло на 66,4% против 88,9%. Всего с 27 апреля по 3 мая выявили 53 738 случаев (с 20 по 26 апреля - 38 096). Темпы прироста количества инфицированных держатся ниже 10% в сутки уже 12 дней подряд.

Сейчас на 100 тыс. жителей России приходится примерно 92 заразившихся, неделю назад - чуть больше 55.

Массовое тестирование

Масштаб тестирования на коронавирус продолжает расти. В стране провели уже более 4,1 млн таких исследований, из них 1,3 млн - только за последние семь дней.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС заявила, что отечественные тесты способны выявлять вирус при малейшей его концентрации и "ничего не пропустят". Вместе с тем, признала она позднее, в стране еще есть лаборатории, дающие только 30-40% точных результатов.

Косвенным подтверждением высокой чувствительности тестов может служить растущая доля заразившихся, у которых нет никаких симптомов. Так, в воскресенье оперативный штаб, что клинических проявлений не оказалось у 50,3% выявленных пациентов с коронавирусом. Всего за неделю таких обнаружили 24 122.

Власти намерены наращивать усилия. Так, в Москве в скором времени жители смогут бесплатно проверяться на наличие антител к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, всего за несколько дней город смог удвоить количество проводимых тестов на сам вирус.

Смертность остается низкой

Успехи в выявлении коронавирусной инфекции на ранних стадиях можно и подтвердить и небольшим числом тяжелых случаев, и низкой смертностью.

По данным властей, только у 5% пациентов в России фиксируют тяжелые формы коронавирусной инфекции, а пневмония развивается у 20% заразившихся (раньше - у 25%). Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что искусственная вентиляция легких требуется от 1 000 до 1 400 инфицированных, это около 1% тех, кто болеет сейчас.

За неделю в России из-за коронавируса умерли 535 человека (в том числе 58 за последние сутки), число жертв составило 1 280. Условный показатель смертности в стране остается очень низким, за семь дней он увеличился с 0,92% до 0,95%.

Число выздоровевших при этом возросло почти в 2,5 раза - с 6 767 до 16 639 человек. Почти всю неделю в России выписывают больше тысячи человек в сутки.

Доля вылечившихся, в прошлое воскресенье составлявшая 8,36%, теперь достигает 12,35% от всех инфицированных. При этом Попова отмечала, что число выписанных растет медленно, поскольку специалисты не признают пациента здоровым, пока он "не будет свободен от вируса".

В Москве и регионах

В Москве, которая больше других регионов пострадала от коронавируса, за неделю выявили еще 26 126 случаев заражения (всего 68 606). Рост за семь дней составил 61,5%, в среднем за сутки - 7,1%.

Однако в субботу и воскресенье показатель дневного прироста увеличился до 9,3-9,5%, а доля Москвы в общероссийской статистике по числу инфицированных перестала снижаться и даже немного подросла. Однако она все равно оказалась меньше, чем неделю назад, - 51% против 52,5%.

В Подмосковье коронавирус за семь дней подтвердили у 5 066 человек, с начала вспышки в регионе выявили 14 136 заразившихся (10,5% всех в России).

За пределами Москвы и Московской области коронавирус подтвержден у 51 945 жителей (неделю назад - у 29 399). Это 38,6% всех случаев заражения в стране, семь дней назад показатель равнялся 36,3%. При этом в четыре раза, с 4 до 16, возросло число регионов, где уже больше тысячи инфицированных.

Смягчение мер и самоизоляция премьер-министра

Хотя число заразившихся в России продолжает расти, власти и специалисты обсуждают возможное смягчение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Ослабление режима самоизоляции может начаться 12 мая, но только в тех регионах, где ситуация стабилизировалась.

Выход из режима самоизоляции будет поэтапным, как и в других странах, которые перешли к снятию карантина. Конкретные детали пока обсуждаются, но глава Роспотребнадзора допустила, что началом станет разрешение прогулок небольшими компаниями и занятий спортом на улицах.

Вполне возможно, делать это придется в медицинских масках - в последние дни все больше регионов обязывают жителей надевать их при выходе из дома. В Подмосковье до конца майских праздников это настоятельно рекомендовано, а с 12 мая человек без маски на улице может получить штраф.

Правда, пока эпидемия не отступает, а распространяется все дальше, даже среди властей. В четверг о своем положительном тесте на коронавирус объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, глава правительства чувствует себя нормально, работает с документами и созванивается с коллегами, но на время его болезни кабинет министров возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.