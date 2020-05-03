Лукашенко заявил о невозможности отмены в Беларуси военного парада в День Победы

Военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Беларуси, поэтому он не может быть отменен, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил в воскресенье на совещании по подготовке мероприятий ко Дню Победы и эпидемиологической ситуации в стране президент республики Александр Лукашенко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад, просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались", - подчеркнул глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны вооруженных сил. "Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь, хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие, - указал президент. - Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики: стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо", - сказал президент.

Депутаты и сенаторы из России

Белорусский лидер информировал, что "отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад" в Минске. "Мы приветствуем это, пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - отметил он.

"Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - подчеркнул Лукашенко. Он также указал, что военный парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, "потому что оно будет организовано как положено".

О ситуации с коронавирусом в Беларуси

Глава республики напомнил, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводилось и люди сами решали, где им быть. "И надо отметить, мы это заметили: люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления", - сказал он.

В Беларуси, где число инфицированных новым коронавирусом составляет 16 705, карантин не введен. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 20 апреля в республике возобновились занятия в школах, 25 апреля прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к военному параду в честь Дня Победы.

По данным минздрава страны, выздоровели и выписаны 3 196 пациентов; от заболеваний, вызываемых коронавирусом, умерли 99 человек. С начала февраля в республике проведено 204 239 тестов на коронавирусную инфекцию. Специалисты 27 лабораторий, которые открыты в республиканских научно-практических центрах, в центрах общественного здоровья и в частных медицинских центрах, круглосуточно ведут проверку тестов на коронавирус.