В Тбилиси отменили массовые мероприятия в День Победы из-за пандемии коронавируса

Мэрия Тбилиси в связи с пандемией коронавируса нового типа приняла решение отменить традиционный концерт и торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны, посвященные 75-летию победы над фашизмом. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии, передает Day.Az.

"9 мая у нас каждый год отмечается День победы над фашизмом. Однако в этом году, как вам известно, в стране действует режим ЧП из-за пандемии [коронавируса]. Все мероприятия отменены. Мы не будем выводить ветеранов на улицу", - сказала сотрудница пресс-службы мэрии Тбилиси.

По ее словам, сотрудники районных администраций города сами навестят ветеранов дома и передадут им одноразовую материальную помощь. По 600 лари (около $189) получат ветераны, а по 800 лари (более $250) - семьи погибших военнослужащих.

В Великой Отечественной войне участвовали более 700 тыс. жителей Грузии. Сегодня в Грузии проживают около 400 ветеранов. В республике 9 мая официально называется Днем победы над фашизмом. Этот день является выходным.

В Грузии с 21 марта по 22 мая из-за эпидемии коронавируса действует режим ЧП. Запрещены массовые собрания и митинги. Кроме того, с 21:00 до 06:00 (с 21:00 до 06:00 по Баку) ежедневно в стране работает комендантский час. По последним данным, в Грузии выявлены 589 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 215 человек выздоровели, в карантине находятся более 5,2 тыс. человек, в стационарах - 553, восемь пациентов умерли.