Песков: Полноценное празднование 75-летия Победы состоится, когда это станет безопасно

Полноценное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится тогда, когда это станет безопасно с эпидемиологической точки зрения. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он рассказал, что "9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам". "Прежде всего потому, что это святой праздник для нашей страны, и, конечно, президент не может поступить иначе", - пояснил пресс-секретарь.

Представитель Кремля также добавил, что Путин присоединится "так или иначе к акции "Бессмертного полка".

Говоря о том, как будет проходить церемония возложения цветов, Песков подчеркнул, что "это не будет массовым мероприятием". "Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может", - добавил он.