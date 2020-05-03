Более 300 медиков заразились коронавирусом в Армении

Коронавирус нового типа выявлен у 320 медицинских работников в Армении. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медицинские работники составляют 13,4% всех инфицированных в стране, на данный момент среди зараженных медиков случаев летального исхода не зафиксировано, написал глава минздрава.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.