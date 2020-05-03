В Москве установлен погодный рекорд и желтый уровень опасности

Утром в воскресенье воздух в Москве прогрелся почти до 18 градусов, об этом свидетельствуют данные главной столичной метеостанции на ВДНХ. Как полагают синоптики, 3 мая днем воздух прогреется до 20 градусов и может стать самым теплым днем с начала нынешней весны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предыдущий рекорд был поставлен 3 мая 1970 года, тогда воздух в столице прогрелся до летних значений - до 27,2 градуса.

Небо в столице затягивается тучами, днем не исключен кратковременный дождь и даже гроза, может усилиться ветер - до 15 м/с. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Предупреждение о сильном ветре действует до 9.00 5 мая, о грозе - с 15.00 до 21.00 3 мая.

Ранее синоптики отмечали, что улучшение погоды в начале мая некстати. Почти летнее тепло в начале майских праздников будет отвлекать жителей европейской части страны от самоизоляции.