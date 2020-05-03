Полицейский в России погнался за нарушителем и был сбит

Во время погони за нарушителем водитель сбил полицейского, пытающегося остановить его машину, объехал преследующие его экипажи ДПС и скрылся.

Инцидент, по информации пользователей местных сообществ в социальной сети, произошел 2 мая в Геленджике, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сбитый полицейский сумел подняться и продолжить преследование.

Официальная информация о причинах погони и ее результатах поступала.