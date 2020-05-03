https://news.day.az/world/1231040.html Полицейский в России погнался за нарушителем и был сбит - ВИДЕО
Полицейский в России погнался за нарушителем и был сбит - ВИДЕО
Во время погони за нарушителем водитель сбил полицейского, пытающегося остановить его машину, объехал преследующие его экипажи ДПС и скрылся.
Инцидент, по информации пользователей местных сообществ в социальной сети, произошел 2 мая в Геленджике, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Сбитый полицейский сумел подняться и продолжить преследование.
Официальная информация о причинах погони и ее результатах поступала.
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