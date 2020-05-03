https://news.day.az/world/1231041.html Напавший на петербургских врачей пьяный мужчина попал на камеру - ВИДЕО
Напавший на петербургских врачей пьяный мужчина попал на камеру - ВИДЕО
В Центральном районе Петербурга пьяный 42-летний мужчина напал на врачей, прибывших для оказания помощи пожилой женщине, заболевшей коронавирусом. С одного из медиков хулиган сдернул маску и порвал защитный костюм, подвергнув его риску заражения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, инцидент произошел поздним вечером 2 мая на улице Шпалерной. Буйный мужчина после скандала был задержан. Хулиган, по информации агентства "Интерфакс", во время дебоша разбил стеклянную дверь и порезал руку.
В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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