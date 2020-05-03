Лидеры ЕС поздравили журналистов со Всемирным днем свободы печати

Лидеры ЕС поздравили в воскресенье журналистов со Всемирным днем свободы печати. Об этом говорится в распространенных в воскресенье заявлениях главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Жозепа Борреля.

"В условиях кризиса коронавируса не станет преувеличением заявить, что выверенная, основанная на фактах информация может спасти жизни. В связи с Всемирным днем свободы печати я отдаю дань уважения всем журналистам, кто каждый день позволяет нам быть более информированными и потому находиться в большей безопасности. Вы являетесь краеугольным камнем наших демократий", - отметил Мишель.

"Голос журналистов - это наш общий голос. Когда СМИ молчат, это все равно, что всему нашему обществу заткнули рот: оно неспособно призвать к ответственности свое политическое и экономическое руководство или получить возможность сделать основанный на фактах выбор в своей жизни", - говорится в заявлении главы ЕВС Борреля.

На этом фоне власти ЕС в последние месяцы значительно активизировали работу по поиску и выявлению дезинформации в европейских и иностранных СМИ, придавая особое значение выявлению так называемых фейковых новостей из-за рубежа.