«Покушение на прозрачность»: западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе

Власти Китая намеренно пытались скрыть или уничтожить данные о вспышке коронавируса, создав угрозу для других стран, говорится в 15-страничном докладе разведывательного альянса Five Eyes, куда входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания. Содержание доклада узнала газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Forbes.

Это "покушение на прозрачность в международных отношениях" стоило десятки тысяч жизней, пишет газета.

В докладе говорится, что доказательства передачи вируса от человека человеку были у Китая еще в начале декабря. Тогда схожие симптомы, напоминающие пневмонию, появились у человека, связанного с уханьским рынком морепродуктов, и у его жены с разницей в пять дней. Однако власти Китая официально признали возможность передачи вируса от человека человеку только 20 января.

С 31 декабря китайские власти начали цензурировать упоминания в поисковых системах и социальных сетях фраз "уханьская неизвестная пневмония", "уханьский рынок морепродуктов" и "разновидность атипичной пневмонии", говорится в докладе.

Спецслужбы утверждают, что китайское правительство заставляло докторов, высказывавшихся о новом вируса, молчать или "исчезать". Например, 1 января за распространение слухов были арестованы восемь врачей из Ухани, которые предупреждали о новой болезни.

По данным западной разведки, китайские власти также требовали уничтожить образцы вирусов в лабораториях и отказались предоставить биоматериалы иностранным ученым, работавшим над созданием вакцины.

The Daily Telegraph приводит также историю Хаун Янь Лин - исследовательницы из Уханьского института вирусологии. Газета South China Morning Post писала, что в китайских социальных сетях появились слухи о том, что она была "нулевой пациенткой" с COVID-19. Институт эту информацию опроверг. Однако сама Хаун Янь Лин исчезла, ее биография с сайта института удалена, и никаких доказательств того, что исследовательница еще жива, нет, пишет издание.

В докладе фигурирует вирусолог Ши Чжэнли, которая занимается изучением новых вирусных заболеваний в Уханьской лаборатории. Команда под ее руководством в 2013 году выделила образцы коронавирусов, собрав экскременты летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. По крайней мере, один из примерно 50 образцов, которые находились в лаборатории, на 96,2% генетически совпадал с COVID-19, говорится в докладе.

Работая совместно с Университетом Северной Каролины, команда Ши Чжэнли анализировала, могут ли коронавирусы передаваться от летучих мышей к млекопитающим. В 2015 году исследователи пришли к выводу, что вирус, подобный тому, что вызвал атипичную пневмонию (SARS), может напрямую передаваться от летучих мышей человеку и при этом лечения, которое могло бы помочь заболевшему, не существует.

В марте 2019 года Ши Чжэнли и ее команда опубликовали в медицинском журнале Viruses статью, в которой заявили о "неотложной необходимости изучать коронавирусы летучих мышей в Китае, чтобы понять их способность вызывать новую вспышку". "Весьма вероятно, что будущие вспышки коронавирусов, подобные атипичной пневмонии или коронавирусу ближневосточного респираторного синдрома, будут исходить от летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае", - говорилось в их статье.

По данным The Daily Telegraph, разведка разных стран разошлась в оценках происхождения вируса. Разведка США сейчас расследует, мог ли COVID-19 утечь из лаборатории в Ухане. Австралийская разведка считает официальную версию китайских властей о том, что вирус возник на рынке в Ухане, более достоверной. Вероятность того, что вирус возник в лаборатории, спецслужбы Австралии оценили всего в 5%.

В интервью Scientific American, опубликованном в конце апреля, Ши Чжэнли призналась, что, узнав о вспышке неизвестной болезни, задумалась, мог ли вирус утечь из ее лаборатории. Проведенные далее исследования показали, что среди изучаемых лабораторией вирусов нет таких, генетическая последовательность которых полностью бы совпала с COVID-19. Однако международные вирусологи продолжают внимательно следить за работой Уханьской лаборатории, пишет газета.

Несмотря на это, Ши Чжэнли не приостанавливает свои исследования, настаивая, что сейчас они важнее, чем когда-либо. Она планирует возглавить национальный проект по системному отбору образцов вирусов в пещерах, заселенных летучими мышами. "Коронавирусы, переносимые летучими мышами, станут причиной новых вспышек, - сказала вирусолог в интервью. - Мы должны найти их, прежде чем они найдут нас".

В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на то, что власти Китая допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, откуда, по утверждению телеканала Fox News, мог начать распространяться новый коронавирус. По словам официального представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, у версии об искусственном создании коронавируса нет доказательств.