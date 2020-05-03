В США за сутки коронавирус подтвердился у 29 тысяч человек

В США за сутки коронавирус подтвердился у 29 тыс. человек. Об этом пишет университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что всего в США коронавирусом заразились больше 1,1 млн, скончались 66 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.