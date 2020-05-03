В Швейцарии за сутки выявлено 88 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Швейцарии было зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает сайт Федерального офиса общественного здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что число случаев инфицирования в стране составляет 29 905.

Всего жертвами новой коронавирусной инфекции в Швейцарии стали 1473 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.