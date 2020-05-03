Более 40,5 тысячи заражений COVID выявлено в Нидерландах
В Нидерландах за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 335 человек. Об этом сообщает RIVM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Общее число зарегистрированных COVID-инфицированных за время пандемии составило 40 571.
Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 69 пациентов. Общее число летальных исходов в стране возросло до более пяти тыс.
В больницах на лечении находятся почти 11 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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