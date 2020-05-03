В Венесуэле карантин привел к тюремному бунту: погибли 46 заключенных

В Венесуэле на территории штата Португеза, в тюрьме Лос-Льянос, произошел бунт, в результате которого погибли 46 заключенных, 75 человек получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел после того, как чиновники запретили родственникам осужденных приносить им продукты. Это решение было принято, чтобы не допустить распространение коронавируса в тюрьме.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что серьезно обеспокоены данным инцидентом.

В свою очередь, министр тюрем Венесуэлы Ирис Варела пообещал, что ответственные за бунт будут наказаны.