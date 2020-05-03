В Иране коронавирусом заразились еще 976 человек

В Иране за прошедшие сутки еще 976 человек заразились коронавирусом, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

По его словам, в общей сложности число инфицированных достигло 97 424 человек. Из них 2 690 человек находятся в тяжелом состоянии.

Представитель министерства также сказала, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 47 человек, общее количество смертей от коронавируса в Иране возросло до 6 203.

Он добавил, что на данный момент вылечились 78 422 человек.

В Иране до сих пор были проведены более 496 тысяч тестов на коронавирус.