Почти 25,3 тысячи заражений зафиксировано в Португалии за время пандемии

В Португалии за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 92 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление здравоохранения республики, передает Day.Az.

Общее число выявленных заражений за время пандемии возросло до 25 282 граждан.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 20 пациентов, общее число летальных исходов увеличилось до 1 043 умерших.

Излечились от заболевания 1 689 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.