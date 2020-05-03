https://news.day.az/world/1231106.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,0.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили турецкие СМИ.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 16:25 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже.
Очаг подземных толчков на глубине семи километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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