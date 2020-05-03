В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 16:25 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже.

Очаг подземных толчков на глубине семи километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.