Минздрав России: Искоренить коронавирус не удастся

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико ответил на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса в интервью "Парламентской газете".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он отметил, что эпидемия коронавируса нового типа COVID-19 уже "вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения".

Эпидемиолог подчеркнул, что делать прогнозы по дальнейшему развитию заболевания тяжело, поскольку на это влияют множество природно-климатических, социально-экономических и демографических факторов.

"SARS-CoV-2 <...> будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года", - уточнил Брико.

По его мнению, искоренить коронавирус не удастся, поэтому человечество должно извлечь уроки из опыта противостояния распространению заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.