В Саудовской Аравии за сутки выявлено 1,5 тысячи случаев коронавирса

За минувшие сутки в Саудовской Аравии было зафиксировано 1552 новых случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил официальный представитель Минздрава страны Мохаммада Абед эль-Али.

По его словам, общее число случаев инфицирования увеличилось до 27 011.

"19% заболевших за последний день коронавирусом - граждане Саудовской Аравии, 81% - иностранцы. 16% женщин и 84% мужчин", - сказал Абед эль-Али.

Он также добавил, что число смертей от COVID-19 возросло до 184.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.