Во Франции объявили дату муниципальных выборов

Муниципальные выборы во Франции могут вновь пройти в два тура, они запланированы на 27 сентября и 4 октября соответственно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник в правительстве.

По ее сведениям, правительство подготовило законопроект, предусматривающий проведение выборов в эти даты. Речь идет о проведении выборов в 4,8 тыс. муниципалитетах, в которых в первом туре ни один кандидат не набрал достаточного количества голосов.

Ранее власти республики заявляли о необходимости проведения новых выборов в два тура в случае невозможности проведения второго тура в июне.

Первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся 15 марта, второй был перенесен предварительно на июнь в связи с борьбой с распространением коронавируса.