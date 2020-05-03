Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек

Число инфицированных коронавирусом нового типа (Covid-19) во всем мире превысило 3,5 миллионов человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно обновленным данным сайта "Worldometer", в целом в мире зарегистрировано 3 500 379 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в США - 1 160 840.

Среди стран с наибольшим числом зараженных Испания - 245 567, Италия - 209 328, Великобритания - 182 260, Франция - 168 396, Германия - 164 967, Россия - 134 687, Турция - 124 375, Иран - 97 424 и Бразилия - 97 100.

В Китае число инфицированных достигло 82 877 человек.

В нижеперечисленных странах число инфицированных превышает 10 тысяч:

"Канада (56 714), Бельгия (49 906), Перу (42 534), Нидерланды (40 236), Инлия (39 980), Швейцария (29 817), Эквадор (27 464), Саудовская Аравия (25 459), Португалия (25 190), Мексика (22 88), Швеция (22 82), Ирландия (21 176), Пакистан (19 103), Чили (18 435), Сингапур (18 205), Израиль (16 193), Беларусь (15 828), Австрия (15 558), Япония (15 283), Катар (14 872), ОАЭ (13 599), Польша (13 375), Румыния (12 732), Украина (11 913), Индонезия (10 843) и Южная Корея (10 793)."

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (Covıd-2019).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.