Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 63 151

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался еще 61 человек, общее число жертв заболевания достигло 3 397.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 126 045, за прошедшие 24 часа 1 670 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 63 151.