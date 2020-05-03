В Великобритании от COVID-19 скончались почти 28,5 тысяч пациентов

В Британии положительный результат теста на коронавирус за сутки получили 4 339 граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

Общее число выявленных случаев заражения поднялось до 186 599 человек.

Кроме того, за сутки число жертв коронавирусной инфекции возросло на 315 пациентов до 28 446 умерших.

Глава секретариата кабинета министров страны Майкл Гоув уточнил, что в воскресенье, 3 мая, в стране было проведено 76 496 тестов на определение коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.