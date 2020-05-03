Число заразившихся COVID-19 в мире возросло за сутки более чем на 82 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 82 тыс., что на 9 тыс. меньше, чем сутками ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, при этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 8 тыс., что почти на 3 тыс. больше, чем днем ранее, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 3 мая в мире были зарегистрированы 3 349 786 инфицированных и 238 628 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 763, летальных исходов - на 8 657. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 518 895 и 142 667 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 27 032, а умерших - на 2 081.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 384 641 человек, 78 409 умерли. По числу инфицированных (44 050) и умерших (6 213) за сутки этот регион обогнал Европу. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 3 мая там выявлено 200 609 инфицированных, зафиксирован 7 871 летальный исход. За сутки число заболевших возросло на 5 618, умерли 130 человек.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 093 880. Далее следуют Испания (216 582), Италия (209 328), Великобритания (182 264), Германия (162 496), Россия (134 687), Франция (129 458), Турция (124 375), Иран (96 448) и Бразилия (91 589). За минувшие сутки Россия переместилась на шестое место, обогнав по числу инфицированных Францию. Китай выбыл из первой десятки, уступив десятое место Бразилии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.