В Германии сообщили, сколько времени займет разработка вакцины от COVID-19

Поиск вакцины от коронавируса нового типа может занять несколько лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала ARD глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

"Был бы рад, если бы это удалось сделать за несколько месяцев", - сказал он. "Но нужно быть реалистами: на это могут уйти и годы, потому что, разумеется, могут быть неудачи [в процессе разработки]. Такое мы видели на примере других вакцин", - добавил Шпан.

Ранее германские вирусологи говорили, что вакцина будет готова, вероятнее всего, в 2021 году.