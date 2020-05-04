Первый пациент с COVID-19 во Францию мог поступить еще 27 декабря

Первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции еще 27 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье в эфире телеканала BFM заявил главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн.

По его словам, врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, поступивших в больницу в декабре и январе, и анализ одного из 24 пациентов дал положительный результат на коронавирус. При этом медик отметил, что при госпитализации проводилось тестирование на грипп, а также другие виды коронавирусов, они были отрицательными. "На COVID-19 тогда еще не тестировали", - пояснил он.

Коэн рассказал, что мужчина болел в течение 15 дней и заразил двоих своих детей. "Пытаясь выяснить источник заболевания, мы обнаружили, что его жена работает в рыбном магазине рядом с продавцами суши китайского происхождения, - пояснил он. - Возможно, она болела бессимптомно. Подробности должны выяснить другие учреждения".

По словам врача, вопрос заключается в том, был ли мужчина, госпитализированный в декабре в больницу Бобиньи, нулевым пациентом или нет. "Необходимо перепроверять анализы пациентов с пневмонией по всей стране, чтобы это узнать", - заключил Коэн.

Официально считается, что первые заразившиеся коронавирусом появились во Франции в конце января. По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24,7 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения в стране составляет около 131 тыс.