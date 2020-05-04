https://news.day.az/world/1231178.html В Москве от коронавируса скончались 35 человек
В Москве от коронавируса скончались 35 человек
В Москве от коронавируса скончались 35 человек.
Об этом сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Общее число летальных исходов в столице возросло до 764 граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре