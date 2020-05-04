В Москве от коронавируса скончались 35 человек

В Москве от коронавируса скончались 35 человек.

Об этом сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общее число летальных исходов в столице возросло до 764 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.