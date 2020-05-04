Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая

Меджлис (парламент) Ирана текущего созыва прекращает свою работу 26 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в воскресенье заявил официальный представитель президиума Меджлиса Ирана Асадулла Аббаси.

"Датой окончания [работы] будет 26 мая", - сказал он, сославшись на решение президиума парламента. Слова Аббаси приводит агентство ISNA. Он также отметил, что, "по причине праздника разговения (в этом году в Иране приходится на 24 мая), открытые сессии парламента не будут проводится после 20 мая".

Выборы в Меджлис прошли в Иране 21 февраля. Имена кандидатов, прошедших в парламент, объявлялись на протяжении нескольких дней после дня голосования отдельно для каждой из провинций. В ряде округов весной должен был пройти второй тур, однако из-за эпидемии коронавируса он был перенесен на сентябрь этого года.