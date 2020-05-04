В Новой Зеландии впервые за семь недель не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

Врачи не выявили за минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии. Как отметил в понедельник главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд, нулевой показатель среднесуточного прироста числа инфицированных зарегистрирован впервые за семь недель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, общее количество заразившихся осталось на уровне 1 487 человек. Новых случаев заболевания за прошедшие 24 часа медики не выявили. "Бесспорно, сегодня мы видим весьма обнадеживающие цифры. Но это всего лишь один день, а... нам по-прежнему нужно поддерживать дисциплину и продолжать двигаться вперед", - сказал врач в эфире станции Radio New Zealand.

Он отметил, что общее число пациентов, умерших от вызываемого коронавирусом заболевания, составляет 20. В больнице находятся семь человек, еще 184 получают лечение амбулаторно. 1 276 пациентов выздоровели. Первый случай инфицирования в Новой Зеландии был выявлен 28 февраля.

Также сообщается, что в ближайшее время правительство примет решение о снятии ряда эпидемиологических ограничений. Первая часть рестрикций была отменена 27 апреля. Тогда людям разрешили покидать свои дома для прогулок на свежем воздухе, посещать некоторые спортивные сооружения и места отдыха. Также начал работать в обычном режиме ряд предприятий.