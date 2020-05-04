Количество случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло до 3964

За последние сутки в Казахстане зарегистрированы еще 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ".

Новые случаи заражения зарегистрированы в: городе Нур-Султане - 8, городе Алматы - 6, городе Шымкенте - 1, Западно-Казахстанской области - 12, Актюбинской области - 7, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 3, Карагандинской области - 4.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3964, из них в: г. Нур-Султан - 698, г. Алматы - 1291, г. Шымкент - 212, Акмолинской области - 100, Актюбинской области - 160, Алматинской области - 149, Атырауской области - 184, Восточно-Казахстанской области - 29, Жамбылской области - 152, Западно-Казахстанской области - 186, Карагандинской области - 159, Костанайской области - 50, Кызылординской области - 214, Мангистауской области - 65, Павлодарской области - 150, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 135.