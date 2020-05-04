На лайнере Costa Atlantica в Японии до 149 выросло число больных COVID-19

В Японии еще одного зараженного новой коронавирусной инфекцией из числа экипажа выявили на круизном судне Costa Atlantica в порту Нагасаки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Как сообщает агентство Киодо, в итоге общее число инфицированных возросло до 149.

В конце апреля анализы выявили 148 заражений на судне. На тот момент среди членов экипажа с положительной реакцией на COVID-19 был один россиянин. Отмечалось, что его состояние опасений не вызывало.

25 марта круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки без пассажиров на борту в целях профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Он должен был покинуть порт в конце апреля после завершения всех работ. Планы были нарушены после того, как в середине апреля у одного из членов команды обнаружили новый тип коронавирусной инфекции.

В воскресенье 44 иностранца из состава команды, у которых была отрицательная реакция на вирус, покинули Японию. Утром понедельника поступило сообщение еще о 7 членах экипажа, уехавших из страны.

Напомним, в конце декабря власти КНР оповестили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. В январе было установлено, что она вызвана новым типом коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Во всем мире зарегистрировано более 3,5 миллиона случаев заражения, умерли свыше 243 тысяч.