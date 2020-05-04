Рядом с мечетью на юго-востоке Афганистана прогремел взрыв, десятки раненых

По меньшей мере 20 мирных жителей получили ранения в результате взрыва ручной гранаты рядом с мечетью в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подробностей случившегося не приводится.