https://news.day.az/world/1231245.html Рядом с мечетью на юго-востоке Афганистана прогремел взрыв, десятки раненых
Рядом с мечетью на юго-востоке Афганистана прогремел взрыв, десятки раненых
По меньшей мере 20 мирных жителей получили ранения в результате взрыва ручной гранаты рядом с мечетью в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.
Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подробностей случившегося не приводится.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре