В Грузии выявлены новые факты заражения коронавирусом

В Грузии выявлены около 593 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на правительственный сайт StopCov.ge.

За последние сутки в стране были выявлены четыре новых фактов заражения.

В настоящее время 223 человека выздоровели, девять человек кончались.

На карантине находятся 4 830 человека, а под наблюдением медиков в стационарах - 521.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, средний возраст больных составляет 42,3 года. Из тех, у кого коронавирус был подтвержден на территории Грузии, самому старшему 88 лет, а самому младшему - 3 месяца.