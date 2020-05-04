Пандемия изменила приоритеты китайских потребителей

Пандемия коронавируса привела к изменению приоритетов потребления со стороны крупного среднего класса Китая в сторону большего внимания к семье, избранным брендам и онлайн-покупкам. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Розничные продажи в марте упали на 15,8% в годовом выражении. Расходы на питание вне дома сократились на 46,8%, а продажи автомобилей снизились на 18,1%.

Сокращение расходов было в основном вызвано мерами по борьбе с коронавирусом, которые ограничивали активность потребителей вне дома. Теоретически у городских потребителей есть потенциал для сильного восстановления, поскольку страна открывается, и жителям разрешается выходить на улицу, отмечает Евгения Викторино, руководитель азиатской стратегии в частном банке SEB.

"Хотя меры по сдерживанию [коронавируса] были отменены для большей части страны, фактор страха, похоже, переживает пандемию, - говорит Викторино. - Значительная часть людей предпочитает оставаться дома, когда им предоставляется такая возможность, и это свидетельствует о том, что страх заболеть сохраняется".

Айдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers, заявил, что изменение потребительского поведения, вызванное пандемией, привело к неравномерному восстановлению потребления, что может оказывать давление на экономику в течение некоторого времени.

"Особое беспокойство вызывает сектор домашних хозяйств, где добровольное социальное дистанцирование и потрясения на рынке труда могут сдерживать расходы людей на рестораны, кино, путешествия и другие вещи, требующие взаимодействия между людьми, - сказал он. - Нормализация для некоторых секторов услуг, таких как гостиничный бизнес, досуг и авиаперевозки, может произойти не раньше 2021 года".

В то время как в торговых центрах наблюдается огромный спад из-за кризиса в сфере здравоохранения, повысилась популярность онлайн-покупок.

Экономика Китая, вторая по величине в мире, в первом сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое подобное сокращение, с тех пор как Китай начал публиковать квартальные данные о ВВП в 1992 году.

Несмотря на экономические последствия пандемии, инсайдеры с оптимизмом смотрят в будущее китайского рынка предметов роскоши.

Тим Шлик, директор по стратегии маркетинговой компании Platinum Guild International, заявил, что, хотя Китай уже является крупнейшим в мире рынком платиновых ювелирных изделий, он все еще развивается.

"После COVID люди выйдут из этого мрачного периода и будут больше ценить свои отношения, - сказал он. - В Китае люди жаждут смысла, и они будут покупать эти товары".

Айдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers, заявил, что изменение потребительского поведения, вызванное пандемией, привело к неравномерному восстановлению потребления, что может оказывать давление на экономику в течение некоторого времени.

"Особое беспокойство вызывает сектор домашних хозяйств, где добровольное социальное дистанцирование и потрясения на рынке труда могут сдерживать расходы людей на рестораны, кино, путешествия и другие вещи, требующие взаимодействия между людьми, - сказал он. - Нормализация для некоторых секторов услуг, таких как гостиничный бизнес, досуг и авиаперевозки, может произойти не раньше 2021 года".

В то время как в торговых центрах наблюдается огромный спад из-за кризиса в сфере здравоохранения, повысилась популярность онлайн-покупок.

Экономика Китая, вторая по величине в мире, в первом сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое подобное сокращение, с тех пор как Китай начал публиковать квартальные данные о ВВП в 1992 году.

Несмотря на экономические последствия пандемии, инсайдеры с оптимизмом смотрят в будущее китайского рынка предметов роскоши.

Тим Шлик, директор по стратегии маркетинговой компании Platinum Guild International, заявил, что, хотя Китай уже является крупнейшим в мире рынком платиновых ювелирных изделий, он все еще развивается.

"После COVID люди выйдут из этого мрачного периода и будут больше ценить свои отношения, - сказал он. - В Китае люди жаждут смысла, и они будут покупать эти товары".