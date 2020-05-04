В НАТО готовятся ко второй волне коронавируса

После сообщений о том, что НАТО решила стать еще одной международной организацией, которая намерена координировать научные исследования для борьбы с коронавирусом, стало известно, что в альянсе ведут подготовку ко второй волне COVID-19, которая может начать распространяться этой осенью. По информации издания Spiegel, послы альянса решили в ходе конфиденциальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, немедленно приступить к выполнению плана военной операции по подготовке к предотвращению распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Таким образом, военный альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса и иметь возможность более эффективно поддерживать пострадавших партнеров по НАТО, отмечает издание.

План операции должен быть разработан под эгидой командующего НАТО, американского генерала Тодда Уолтерса. Дипломаты НАТО говорят, что альянс должен быть лучше подготовлен. Опасность вирусных пандемий до сих пор учитывалась в недостаточной степени. Поэтому в дополнение к оперативному плану на будущую осень по поводу второй волны распространения коронавируса - должен быть разработан отдельный долгосрочный "План действий в чрезвычайных ситуациях в случае пандемии", пишет издание.

Отмечается, что Столтенберг давит на участников альянса, чтобы был создан план операции по пресечению распространения коронавируса.

"Если у него есть своя стратегия, то в конце июня, на следующей встрече министров обороны должен быть представлен первый документ, по которому будет принято решение", - пишет издание.

Так, во время закрытого совещания НАТО с послами Столтенберг заявил, что более скоординированная реакция на вторую волну коронавируса - это лакмусовая бумажка на предмет доверия и сплоченности внутри альянса.