https://news.day.az/world/1231264.html Прорыв дамбы затопил юг Казахстана - массовая эвакуация - ВИДЕО
Прорыв дамбы затопил юг Казахстана - массовая эвакуация - ВИДЕО
Массовая эвакуация на юге Казахстана: из десяти затопленных посёлков Туркестанской области вывезены, по официальным данным, свыше 22 тысяч жителей.
Как сообщил в "Твиттере" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приграничные посёлки оказались затоплены из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в соседнем Узбекистане, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Эвакуированным жителям оказывается помощь, при этом казахстанские власти ведут переговоры с узбекским правительством.
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