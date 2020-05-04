Прорыв дамбы затопил юг Казахстана - массовая эвакуация

Массовая эвакуация на юге Казахстана: из десяти затопленных посёлков Туркестанской области вывезены, по официальным данным, свыше 22 тысяч жителей.

Как сообщил в "Твиттере" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приграничные посёлки оказались затоплены из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в соседнем Узбекистане, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Эвакуированным жителям оказывается помощь, при этом казахстанские власти ведут переговоры с узбекским правительством.