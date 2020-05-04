https://news.day.az/world/1231267.html Военные самолеты над Нью-Йорком в знак поддержки медиков - ФОТО
Военные самолеты над Нью-Йорком в знак поддержки медиков - ФОТО
Пилотажные группы Thunderbirds ВВС и Blue Angels ВМС США пролетели над Нью-Йорком в знак благодарности медицинским работникам, борющихся с пандемией коронавируса.
По сообщению пресс-службы ВВС, подготовка демонстрационного полета заняла месяц, аналогичные полеты планируются также и над другими американскими городами.
Day.Az со ссылкой на АиФ представляет самые зрелищные кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре