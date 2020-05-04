Администрация Трампа стремится переместить глобальные цепочки поставок из Китая

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает инициативу по перемещению глобальных промышленных цепочек поставок из Китая, рассматривая новые пошлины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Министерство торговли США и другие ведомства ищут способы подтолкнуть компании к перемещению как источников поставок, так и производства из Китая. Налоговые льготы и потенциальные субсидии являются одними из мер, которые рассматриваются для стимулирования изменений, сообщили Reuters нынешние и бывшие чиновники.

Вашингтон рассматривает возможность введения новых пошлин на китайские товары как способ наказать Пекин за пандемию коронавируса.

Трамп неоднократно заявлял, что он может ввести новые пошлины в дополнение к действующим пошлинам в размере до 25% на китайские товары стоимостью $370 миллиардов.

Другие способы наказать Китай могут включать санкции в отношении чиновников или компаний, а также более тесные отношения с Тайванем. Китай считает Тайвань своей "непокорной провинцией", которая не может иметь собственных международных отношений.

США стремятся к созданию альянса "надежных партнеров" под названием "Сеть экономического процветания", рассказал агентству один из чиновников. По его словам, в этот альянс войдут компании и группы гражданского общества, действующие в соответствии с одним и тем же набором стандартов во всем: от цифрового бизнеса, энергетики и инфраструктуры до исследований, торговли, образования и коммерции.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в конце апреля, что правительство работает с Австралией, Индией, Японией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Вьетнамом, чтобы "продвинуть мировую экономику вперед". Обсуждается, в частности, реструктуризация цепочек поставок.

Латинская Америка тоже может сыграть свою роль. Посол Колумбии Франсиско Сантос в апреле заявил, что он ведет переговоры с Белым домом, Советом национальной безопасности, Министерством финансов США и Торговой палатой США о том, чтобы побудить американские компании переместить некоторые цепочки поставок из Китая и приблизить их к дому.