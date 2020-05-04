Правительство Грузии откроет с 5 мая въезды и выезды из Батуми и Кутаиси

Правительство Грузии приняло решение с 5 мая открыть въезды и выезды из городов Батуми и Кутаиси, закрытые с 15 апреля из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в понедельник заявил премьер-министр республики Георгий Гахария на брифинге до начала заседания правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С завтрашнего дня в городах Батуми и Кутаиси будут сняты все ограничения на передвижение. Останутся определенные ограничения в Тбилиси и Рустави. Это напрямую связано с эпидемиологической ситуацией в приграничных районах. Я думаю, мы можем считать, что к концу недели вопрос [открытия] Тбилиси и Рустави будет решен положительно", - сказал Гахария.