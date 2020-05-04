https://news.day.az/world/1231305.html Массовые беспорядки в Катаре: уличные бои, военная техника - ВИДЕО
Массовые беспорядки в Катаре: уличные бои, военная техника - ВИДЕО
В Катаре начались массовые беспорядки, сообщают пользователи Сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по их словам, ведутся уличные бои, а в небе наблюдается большое количество военных вертолетов и самолетов.
В Сети также опубликовано видео с военной техникой:
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