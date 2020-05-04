Массовые беспорядки в Катаре: уличные бои, военная техника

В Катаре начались массовые беспорядки, сообщают пользователи Сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по их словам, ведутся уличные бои, а в небе наблюдается большое количество военных вертолетов и самолетов.

В Сети также опубликовано видео с военной техникой: