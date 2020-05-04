Избран новый председатель сената парламента Казахстана

Новый спикер сената парламента Казахстана был избран сегодня решением сенаторов, которые единогласно проголосовали за кандидатуру Маулена Ашимбаева во время заседания, передает Day.Az со ссылкой на nur.kz.

Центризбирком Казахстана уже зарегистрировал нового члена верхней палаты парламента. Маулен Ашимбаев получил нагрудный знак депутата и удостоверение. Также сегодня был освобожден от должности министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, соответствующий указ подписал президент Казахстана. Даурен Абаев получил должность заместителя руководителя Администрации президента, на которой он сменил Маулена Ашимбаева. В субботу, 2 мая, стало известно, что прекращены полномочия председателя сената Дариги Назарбаевой.

Соответствующий указ подписал глава государства, позже постановление о прекращении полномочий опубликовал портал центральной избирательной комиссии