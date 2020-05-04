https://news.day.az/world/1231311.html Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 74 тыс.
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 74 тыс.
Новые 5 795 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 74 тыс. 401 зараженных.
Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Суточный рост составил 8,4% в Москве.
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