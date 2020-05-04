Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 74 тыс.

Новые 5 795 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 74 тыс. 401 зараженных.

Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Суточный рост составил 8,4% в Москве.