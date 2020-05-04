Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 145 тыс.

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 тыс. 581 и сейчас составляет 145 тыс. 268 во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент более 18 тыс. человек, 1 356 умерло, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост составил 7,9%. Отмечается, что 5 352 (50,6%) случаев из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные.

В 17 регионах число заразившихся коронавирусом превысило тысячу.