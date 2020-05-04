Административное управление США официально одобрило препарат для лечения COVID-19

Компания Gilead Sciences опубликовала результаты экспериментального исследования препарата для борьбы с коронавирусом. После двух дней рассмотрения заявления, Административное управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов официально одобрило использование экспериментального медицинского препарата "Ремдесивира" для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В связи с одобрением препарата, Президент США сказал: "Я рад объявить, что у Gilead теперь есть экстренное разрешение от Административного управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов для "Ремдесивира". И вы знаете, что это значит, потому что это была горячая новость в СМИ в последнее время - это важное лечение для госпитализированных пациентов с коронавирусом". Было отмечено, что все члены рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, в том числе доктор Энтони Фаучи и Дебора Биркс, считают препарат "многообещающим".

Напомним, что согласно результатам клинического исследования, этот противовирусный препарат в классе нуклеотидных аналогов производства компании Gilead Sciences способствует восстановлению функций органов пациентов, заболевших коронавирусом, тем самым снижая уровень смертности. В исследовании, проводимом компанией, принимали участие 1063 пациента, которым давали "Ремдесивир" или плацебо. Пациенты, получившие дозу противовирусного препарата, смогли восстановиться на 31 процент быстрее, чем пациенты, которые получили плацебо.

Врачи также отметили, что в побочные реакции на препарат входят понижение кровяного давления, тошнота, рвота и дрожь.