Продажи автомобилей в Индии впервые упали до нуля

По данным издания Business Today, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к катастрофическому падению продаж новых автомобилей в Индии. В апреле этого года впервые был зафиксирован нулевой уровень, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Впервые в истории индийского автопрома местные производители не продали ни одного легкового автомобиля на домашнем рынке. За апрель зафиксировано лишь небольшое количество экспортных операций, а также сделок по продаже сельскохозяйственной техники. Так, лидер местного рынка Maruti Suzuki в марте 2020-го реализовал в Индии 79 000 автомобилей, а 4700 отправил на экспорт. В апреле показатели составить 0 и 632 экземпляра соответственно. У других компаний дела обстоят не лучше: Mahindra & Mahindra экспортировала 733 машины и продала около 4800 тракторов.

Две недели назад Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) выпустила отчет о продажах за март и первый квартал 2020 года. Согласно документу, в прошлом месяце из-за пандемии европейский рынок испытал одно из сильнейших падений в истории - минус 55,1 процента. Количество регистраций новых автомобилей в I квартале сократилось на 25,6 процента.

Наибольшее падение показали Италия (85,4 процента), Франция (72,2 процента) и Испания (69,3 процента). В Германии зафиксировано снижение продаж на 37,7 процента. За I квартал 2020 года те же страны показали -35,5, -34,1, -31 и -20,3 процента соответственно. В плюс за первые три месяца ушли только Литва и Кипр.