В Японии продлили действие режима ЧС до 31 мая

Власти Японии продлили действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) с целью предотвращения распространения нового коронавируса в стране на период до 31 мая.

Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания правительственного штаба по мерам против распространения инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Срок действия режима ЧС продлен до 31 мая", - сказал на заседании премьер-министр Японии Синдзо Абэ.