В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 164 человека

По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса. Об этом сообщил в понедельник минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

3 мая также было зафиксировано 164 летальных случая, что стало самым низким показателем за последние полтора месяца. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 428.