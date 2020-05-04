Тбилиси на карантине: машины ездят, но город все равно пуст

В Тбилиси возобновлено движение легкового транспорта. Но до 22 мая чрезвычайное положение остается в силе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Jam news, в старом городе, где из-за многочисленных туристов яблоку негде было упасть, прогуливаются одинокие прохожие.